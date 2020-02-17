Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 14-ю позицию
Опубликована новая версия рейтинга АТР.
Лидирует серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. На третьей позиции швейцарец Роджер Федерер.
Лучший среди россиян Даниил Медведев на пятой позиции. Андрей Рублев поднялся на 14-е место. Карен Хачанов идет 17-м.
Рейтинг АТР. Версия от 17 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600
14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2219
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040
112 (111). Евгений Донской (Россия) — 503