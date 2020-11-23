Медведев закончил сезон на четвертом месте рейтинга ATP
Россиянин Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP. Другой представитель России, Андрей Рублев, остался на восьмой строчке рейтинга.
Первым с большим отрывом стал серб Новак Джокович. В тройку лучших также вошли испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
Рейтинг ATP
23 ноября 2020 года
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4119
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245.
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