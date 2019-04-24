Россиянин Даниил Медведев пробился в следующий раунд турнира в Барселоне, обыграв испанца Альберта Рамос-Виньоласа – 6:3, 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В третьем круге седьмой сеяный соревнований Медведев встретится с победителем пары Маккензи Макдональд (США) – Жиль Симон (Франция).

В другом матче дня канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл в двух сетах Малека Джазири из Туниса.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 7) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) – 6:3, 2:6, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Малек Джазири (Тунис) – 6:3, 7:6 (9:7)