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Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

21 сентября 2019, 18:23
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Россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова (7:5, 7:5) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту.

В решающем матче турнира Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одолел португальца Жоау Соузу (3:6, 7:6, 6:1). Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.

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