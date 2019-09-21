Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
21 сентября 2019, 18:23
Россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова (7:5, 7:5) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту.
В решающем матче турнира Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одолел португальца Жоау Соузу (3:6, 7:6, 6:1). Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.
1. Washington— Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2019
2. Montr?al
3. Cincinnati
4. US Open
5. St. Petersburg
It's a jaw-dropping FIFTH final in a row for @DaniilMedwed ? pic.twitter.com/5iU99QLIe0