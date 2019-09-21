Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова (7:5, 7:5) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту.

В решающем матче турнира Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одолел португальца Жоау Соузу (3:6, 7:6, 6:1). Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.