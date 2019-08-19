Медведев выиграл турнир в Цинциннати, обыграв Гоффена в финале

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира в Цининнати (США) обыграл бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту. На счету россиянина 10 эйсов, тогда как у его соперника в 2 раза меньше. Гоффен допустил 7 двойных ошибок, Медведев — 1.

Россиянин дебютирует в топ-5 рейтинга ATP. Для него это был третий финал кряду, в прежних двух он уступил.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 9) — Давид Гоффен (Бельгия, 16) — 7:6 (7:3), 6:4