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Медведев выиграл Итоговый турнир. И сразу стал чатиться в телефоне

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Даниил Медведев чатится после победы на Итоговом турнире ATP. Фото Eurosport
Даниил Медведев чатится после победы на Итоговом турнире ATP. Фото Eurosport
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Россиянин Даниил Медведев нестандартно отреагировал на победу на Итоговом турнире ATP.

Сразу после победы над Домиником Тимом спортсмен отправился на свою лавочку, достал телефон и начал активно чатиться.

Даниил Медведев чатится после победы на Итоговом турнире ATP. Фото Eurosport
Даниил Медведев чатится после победы на Итоговом турнире ATP. Фото Eurosport

Медведев обыграл Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. 24-летний спортсмен стал вторым россиянином в истории, выигрывавшим турнир (первым был Николай Давыденко в 2009 году).

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