Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча длилась 2 часа 42 минуты. Россиянин сделал 12 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. Австриец подал на вылет 6 раз и совершил одну двойную ошибку.

Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP (первым был Николай Давыденко в 2009 году).

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Медведев выиграл Итоговый турнир!!! Онлайн