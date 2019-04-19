Медведев выбил Новака Джоковича с турнира в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Матч длился 2 часа 22 минуты.

До этого Джокович и Медведев встречались трижды, все три раза побеждал серб.

В полуфинале Медведев, "посеянный" под номером 10, встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 10) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:3, 4:6, 6:2