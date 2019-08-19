Медведев впервые вошел в топ-5 рейтинга ATP

Опубликована новая версия рейтинга АТР.

Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер.

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Цинциннати поднялся на пятое место. На девятом месте Карен Хачанов. Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся на 47-ю строчку.

Рейтинг АТР

19 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925

5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005

7 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4005

8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575

47 (70). Андрей Рублев (Россия) — 1031