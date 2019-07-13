Медведев впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга ATP, Хачанов станет восьмым

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере войдет в десятку рейтинга ATP, информирует федерация тенниса России в Instagram. Теннисист дошел до третьего круга турнира "Большого шлема" Уимблдон, где проиграл Давиду Гоффену в пяти сетах.

Также свои позиции улучшит и Карен Хачанов, который станет восьмым в рейтинге. Он проиграл в третьем круге Уимблдона испанцу Роберто Баутиста Агуту. Это будет наивысшая позиция в карьере Хачанова.

– Давайте поздравим Даниила Медведева, который в понедельник официально займёт десятое место в рейтинге ATP. Впервые в своей биографии! Это стало известно после выхода в финал Уимблдона первой ракетки мира Новака Джоковича. В финале Джокович сыграет с Роджером Федерером. Соответственно, титул завоюет один из теннисистов "большой тройки" и никто из игроков, стоящих ниже Медведева в рейтинге, уже не сможет его обойти. А Даня на третьем в сезоне ТБШ повторил прошлогодний результат, защитив свои рейтинговые очки. В то время как полуфиналист турнира-2018 Кевин Андерсон из ЮАР выбыл уже в 1/16-й и покинул топ-10, "благородно" уступив место россиянину. Кстати, благодаря неудаче Андерсона наивысшую позицию в карьере займет 15 июля и Карен Хачанов. Он станет восьмой ракеткой мира. Тоже впервые! Поздравляем обоих наших лидеров с этим успехом. И добавим, что двое российских теннисистов в топ-10 будут впервые с октября 2004 года, – говорится в сообщении пресс-службы.