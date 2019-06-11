17:35 11 июня | Теннис — ATP

Медведев во втором круге турнира в Штутгарте сыграет с Пуйем, Хачанов - с Береттини

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Француз Люка Пуй пробился во второй круг турнира в Штутгарте. В матче второго раунда он обыграл испанца Фелисиано Лопеса - 6:3, 3:6, 7:6 (9:7). В следующем круге он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

В другом матче дня итальянец Маттео Береттини обыграл австралийца Ника Кирьоса - 6:3, 6:4. В следующем круге он  сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир ATP Mercedes Cup 

Призовой фонд 679 015 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Люка Пуй (Франция, WC) - Фелисиано Лопес (Испания, Q) - 6:3, 3:6, 7:6 (9:7)

Денис Кудла (США) - Виктор Галович (Хорватия, Q) - 6:3, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/stuttgart/2019/

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