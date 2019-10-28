Медведев, Вавринка и Фоньини сыграют на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Стал известен частичный состав участников выставочного турнира Diriyah Tennis Cup?, который пройдет с 12 по 14 декабря в Саудовской Аравии. В соревнованиях примут участие россиянин Даниил Медведев, швейцарец Стэн Вавринка, итальянец Фабио Фоньини, бельгиец Давид Гоффен, американец Джон Изнер и француз Люка Пуй. Имена еще двух участников будут объявлены позже.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.