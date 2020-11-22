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Медведев уже заработал за выступление на Итоговом турнире ATP более 1 миллиона долларов

22 ноября 2020, 11:50
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев уже заработал более 1 миллиона долларов призовых за выступление на Итоговом турнире ATP.

За каждую победу в группе на турнире теннисисты получают 153 тысячи долларов. Столько же причитается за само попадание на турнир. За победу в полуфинале призовые составляют 402 тысячи. Таким образом, Медведев заработал 1 миллион 14 тысяч долларов.

Теперь россиянину предстоит сыграть в финале против Доминика Тима. Победитель этого матча получит еще 550 тысяч.

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