Медведев уже заработал за выступление на Итоговом турнире ATP более 1 миллиона долларов

Российский теннисист Даниил Медведев уже заработал более 1 миллиона долларов призовых за выступление на Итоговом турнире ATP.

За каждую победу в группе на турнире теннисисты получают 153 тысячи долларов. Столько же причитается за само попадание на турнир. За победу в полуфинале призовые составляют 402 тысячи. Таким образом, Медведев заработал 1 миллион 14 тысяч долларов.

Теперь россиянину предстоит сыграть в финале против Доминика Тима. Победитель этого матча получит еще 550 тысяч.