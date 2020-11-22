Россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим сыграют в финале Итогового турнира ATP в Лондоне в воскресенье, 22 ноября. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире финальный матч ATP Finals Медведев — Тим можно смотреть на сайте Eurosport.ru.

На Итоговом турнире-2020 Тим в группе победил Стефаноса Циципаса (7:6, 4:6, 6:3), Рафаэля Надаля (7:6, 7:6) и проиграл Андрею Рублеву (2:6, 5:7). В полуфинале австриец выиграл у Новака Джоковича (7:5, 6:7, 7:6).

Медведев в группе победил Александра Зверева (6:3, 6:4), Новака Джоковича (6:3, 6:3) и Диего Шварцмана (6:3, 6:3). В полуфинале россиян выиграл у Рафаэля Надаля (3:6, 7:6, 6:3).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Медведев — Тим. Начало — 21.00 (мск).