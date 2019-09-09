Медведев стал четвертой ракеткой мира после финала US Open

Россиянин Даниил Медведев, уступивший в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю, в обновленном рейтинге ATP от 9 сентября занимает четвертое место.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович. А еще один россиянин Карен Хачанов остался на 9 позиции.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5235.

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4575.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095.

7 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3420.

8 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3375.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.