Россиянин Даниил Медведев остался на 4-м месте в рейтинге АТР, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В воскресенье 22 сентября Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. В десятку лучших теннисистов мира входит также россиянин Карен Хачанов, занимающий девятую строчку. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР

Положение на 23 сентября

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) — 3330

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530...

36 (38). Андрей Рублев (Россия) — 1261.

* - положение в предыдущем рейтинге