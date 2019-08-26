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Медведев сохранил пятую строчку в чемпионской гонке ATP

08:19
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Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло. Первую строчку удерживает Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев замыкает пятерку лидеров.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 26 августа

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3605

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3150

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2340

8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 2090

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1940...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1415...

36 (34). Андрей Рублев (Россия) — 956

* - положение в предыдущем рейтинге

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