Медведев сохранил пятую строчку в чемпионской гонке ATP
Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло. Первую строчку удерживает Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев замыкает пятерку лидеров.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 26 августа
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3605
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3150
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2340
8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 2090
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1940...
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1415...
36 (34). Андрей Рублев (Россия) — 956
* - положение в предыдущем рейтинге