Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил пятое месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на 14-й и 17-й строчки соответственно. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг АТР на 24 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555...

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2219

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040