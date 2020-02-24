Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев сохранил пятое месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на 14-й и 17-й строчки соответственно. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг АТР на 24 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555...
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2219
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040