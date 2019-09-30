Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге ATP.
Медведев на прошлой неделе не выступал. 22 сентября он победил на турнире в Санкт-Петербурге и обеспечил себе участие в Итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, Андрей Рублев занимает 35-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг АТР
Положение на 30 сентября
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810
10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...
35 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1261
* - положение в предыдущем рейтинге