Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге ATP.

Медведев на прошлой неделе не выступал. 22 сентября он победил на турнире в Санкт-Петербурге и обеспечил себе участие в Итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, Андрей Рублев занимает 35-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг АТР

Положение на 30 сентября

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...

35 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1261

* - положение в предыдущем рейтинге