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Медведев снялся с турнира в Абу-Даби

15 декабря 2019, 04:18
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Пятая ракетка мира Даниил Медведев и принял решение сняться с выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдет с 19 по 21 декабря в Абу-Даби. Причина — боли в бедре, которые беспокоили его в конце сезона. Он отправится на обследование во Францию и затем скорректирует дальнейшие планы.

В прошлом году победителем соревнований стал серб Новак Джокович. Накануне Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, за победу он получил миллион долларов.

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