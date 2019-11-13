Медведев считает, что в матче с Циципасом ему не хватило энергии

Россиянин Даниил Медведев рассказал, почему уступил греку Стефаносу Циципасу в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Сегодня, 13 ноября, Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

— В матче с Циципасом мне не хватало энергии, — цитирует Медведева gotennis со ссылкой на ASAP Sports. — Дело не только в физическом состоянии, но и в психологии. Стефанос очень хотел выиграть, так что его бурное празднование легко объяснимо.

По ходу поединка я понимал, что оппоненту удалось набрать ход. Точно так же все происходило в наших предыдущих матчах, только тогда в роли лидера был я. Вряд ли у меня бы получилось что-то кардинально изменить.

Пока что у меня не получается вернуть тот теннис, который я показывал в США, Китае и Питере. Впрочем, это нормально для любого игрока. Именно потому «Большая тройка» возвышается над остальными. Они умеют побеждать, даже не демонстрируя лучшей игры.

Мне еще предстоит много работы. Осталось еще два поединка. Надеюсь, что смогу сыграть лучше. Нужно продолжать мыслить позитивно.