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Медведев с кубком победителя в Шанхае

13 октября 2019, 15:54
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Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Шанхае, поделился в своем официальном Twitter фотографией с Кубком победителя.

Это был шестой финал Медведева на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреаля и Цинциннати) подряд. Кроме того, для теннисиста эта победа в 2019 году стала четвертой он побеждал в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и теперь в Шанхае.

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