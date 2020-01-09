Медведев разозлился на соперника и судью. И дважды ударил ракеткой по вышке

Во время матча 1/4 финала ATP Cup за сборную России против команды Аргентины Даниил Медведев выразил недовольство действиями арбитра. За несколько геймов до этого россиянин в порыве гнева накричал на соперника, Диего Шварцмана.

Инцидент у судейской вышки случился после того, как Шварцман сделал брейк и повел 4:3 во втором сете (первый выиграл Медведев — 6:4).

OK, Medvedev is melting down. Hitting Mo's chair twice. Point penalty for Russia. Default coming... pic.twitter.com/1O269uxA1Z — Del (@Stroppa_Del) January 9, 2020

Россиянина оштрафовали очком, так как это было его второе предупреждение в матче. Первое он получил в стартовой партии после того, как при переходе накричал на аргентинского теннисиста. Судье пришлось вмешаться в ситуацию, встать между соперниками и отвести Медведева в сторону.

It's all getting a bit spicy in Sydney... ? ?#ATPCup pic.twitter.com/IgCt1KLEnD — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2020

После штрафа Медведева розыгрыш на подаче соперника начался со счета 15:0.