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Медведев разозлился на соперника и судью. И дважды ударил ракеткой по вышке

14:15
Даниил Медведев. Фото Reuters., Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters., Reuters
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Во время матча 1/4 финала ATP Cup за сборную России против команды Аргентины Даниил Медведев выразил недовольство действиями арбитра. За несколько геймов до этого россиянин в порыве гнева накричал на соперника, Диего Шварцмана.

Инцидент у судейской вышки случился после того, как Шварцман сделал брейк и повел 4:3 во втором сете (первый выиграл Медведев — 6:4).

Россиянина оштрафовали очком, так как это было его второе предупреждение в матче. Первое он получил в стартовой партии после того, как при переходе накричал на аргентинского теннисиста. Судье пришлось вмешаться в ситуацию, встать между соперниками и отвести Медведева в сторону.

После штрафа Медведева розыгрыш на подаче соперника начался со счета 15:0.

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