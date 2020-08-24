Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке
24 августа 2020, 19:51
Россиянин Даниил Медведев продолжает борьбу на турнире серии Masters в Нью-Йорке. В матче второго круга третья ракетка турнира одолел американца Маркоса Гирона, пробившегося из квалификации.
Соперник Медведева определится в матче американца Тэйлора Фритца и словенца Альяжа Бедене, которые играют в эти минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:4, 6:4
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