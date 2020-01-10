Медведев предвкушает матч с Джоковичем. И вот почему

Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что ему нравится играть со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Им предстоит сыграть на ATP Cup в рамках полуфинала между Россией и Сербией.

— Мне нравится играть с Новаком, — цитирует Медведева официальный сайт ATP. — Матчи с ним — это нечто особенное. Он один из трех лучших игроков в истории, поэтому, конечно, было здорово победить его несколько раз. Но каждый матч — новая история. Каждый матч с ним очень сложен, и именно так ты прогрессируешь.