Медведев предложил Кирьосу сыграть в паре

Российский теннисист Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу сыграть в паре. Об этом 23-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Когда с Кирьосом в дублике будете играть?» — спросил у Медведева один из подписчиков. Россиянин отметил Кирьоса и предложил: «Может, сыграем в паре?». Реакции австралийца пока не последовало.

В этот сезоне Медведев выиграл три трофея, победив на открытом чемпионате Санкт-Петербурга, турнире в Софии и «Мастерс» в Цинциннати, а также дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.