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Медведев после победы над Надалем: «Я умею улыбаться»

22 ноября 2020, 10:25
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Даниил Медведев после победы над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира в Лондоне (3:6, 7:6, 6:3) опубликовал в Instagram новое фото.

«Крутой матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал российский теннис.

В финале турнира Медведев сыграет против австрийца Доминика Тима. Матч пройдет сегодня, ориентировочное время начала игры — 21.00 (мск).

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