Медведев после победы над Надалем: «Я умею улыбаться»

Даниил Медведев после победы над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира в Лондоне (3:6, 7:6, 6:3) опубликовал в Instagram новое фото.

«Крутой матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал российский теннис.

В финале турнира Медведев сыграет против австрийца Доминика Тима. Матч пройдет сегодня, ориентировочное время начала игры — 21.00 (мск).