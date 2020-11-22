Медведев после победы над Надалем: «Я умею улыбаться»
22 ноября 2020, 10:25
Даниил Медведев после победы над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира в Лондоне (3:6, 7:6, 6:3) опубликовал в Instagram новое фото.
«Крутой матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал российский теннис.
В финале турнира Медведев сыграет против австрийца Доминика Тима. Матч пройдет сегодня, ориентировочное время начала игры — 21.00 (мск).
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