Медведев получил звание «Заслуженный мастер спорта»

В Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России». В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает официальный сайт Минспорта.

— Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, — сказал Даниил Медведев. — Очень обидно, что из-за плотного графика соревнований и усталости мне пришлось сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который я не пропускал пять лет подряд. В связи с последними результатами на турнире «Мастерс» в Шанхае, где в это воскресенье я сыграл финал, физически и морально я не готов выступить на 100 процентов в Москве. Как спортсмен высокого уровня, я хочу выходить на корт, зная, что могу показать лучшую игру. Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона.

Даниил Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.