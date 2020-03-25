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Медведев показал, как он играл в FIFA 20 на «Кубке Надежды»

25 марта 2020, 23:24
Даниил Медведев уступил Михаилу Осинову. Фото "СЭ"
Даниил Медведев уступил Михаилу Осинову. Фото "СЭ"
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Российский теннисист Даниил Медведев принял участие в турнире по FIFA 20 «Кубок Надежды». В своем Twitter он опубликовал видео с моментом игры.

Медведев в четвертьфинале, играя за «Баварию», уступил футболисту «Ростова» Михаилу Осинову — 1:2. Осинов играл «Ливерпулем». В полуфинале он сыграет с форвардом «Нижнего Новгорода» Николаем Обольским.

Все матчи турнира можно посмотреть на канале «СЭ» в Youtube.

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