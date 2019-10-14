Медведев поднялся на третью строчку чемпионской гонки ATP

Россиянин Даниил Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера в чемпионской гонке ATP и занял третью строчку.

Немец Александр Зверев поднялся на седьмую позицию, итальянец Маттео Берреттини — на восьмую. Роберто Баутиста-Агут стал девятым, Давид Гоффен — десятым.

Чемпионская гонка ATP

Версия от 14 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5875.

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730.

7 (8). Александр Зверев (Германия) — 2855.

8 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 2525.

9 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485.

10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325. ...

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1695...

28 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1286.