Медведев поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев, проигравший в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю, поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP.

Даниил квалифицировался на Итоговый чемпионат в Лондоне, который пройдет с 10 по 17 ноября.

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 36-го на 31-е место в Чемпионской гонке

Чемпионская гонка ATP

Положение на 9 сентября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4805

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3845

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2350

8 (8). Кеи Нишикори (Япония) — 2180

9 (17). Маттео Берреттини (Италия) — 2160

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 2120...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1425...

31 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1136

* - положение в предыдущем рейтинге