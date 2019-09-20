Медведев ответил на приглашение «Ростова»

Первая ракетка России Даниил Медведев после четвертьфинала турнира St. Petersburg Open-2019 с Андреем Рублевым (6:4, 7:5) ответил на вопрос о приглашении футбольного клуба «Ростов» на матч.

Медведев ранее в своем интервью рассказал о том, что вместе с отцом симпатизирует донскому клубу, но после посещения «Газпром Арены» и челленджа с Александром Кержаковым, Андреем Аршавиным и Малкомом на этой неделе решил «переобуться» в пользу «Зенита». Ростовчане в Twitter призвали теннисиста не спешить и пригласили его вместе с отцом на свою игру.

— Я утром видел это приглашение, — сказал Медведев на пресс-конференции после матча с Рублевым. — Если честно, так мало свободного времени в этом сезоне — со всеми результатами, что я показываю, со всеми турнирами, которые предстоят. По крайней мере про этот год скажу, что никак не смогу, как бы ни хотел. Это приятно. Я люблю футбол. Не так часто бывал на матчах вживую. Это всегда крутая атмосфера. И в любом случае скажу, что папа готов в любое время, в любую секунду и на любой матч. (Улыбается.)

Папа с детства болеет за «Ростов», — добавил 23-летний москвич, который живет с семьей в Монте-Карло. — Почему я и симпатизировал этому клубу — больше смотрел европейский футбол и решил: ладно, буду вместе с папой поддерживать «Ростов». Если идет его матч по телевизору, могу посмотреть. Но не могу сказать, что как-то очень сильно горю, если он проигрывает. А вот папа действительно болеет. Как говорю, с детства — так что тут без вариантов.

Также после матча с Рублевым у Медведева спросили о том, нравится ли ему работа главного тренера ростовчан Валерия Карпина, на что теннисист ответил: «Мне нравится. Я его в жизни не видел, могу судить по интервью, видео. По тому, что видел по телевизору. Мне кажется, очень клевый».

Перед этим в интервью на корте Медведев также выразил опасение, что в субботу на его полуфинал с Егором Герасимовым из Белоруссии могут не прийти зрители — во время вечерней сессии теннисного турнира рядом на «Газпром Арене» пройдет игра «Зенита» с «Рубином» в чемпионате России (начало футбольной встречи — в 19.00).

— Как показалось, сегодня трибуны болели за нас поровну. Это круто, была классная поддержка, — сказал Медведев. — Интересно, как будет в полуфинале. Пока не знаю, во сколько играю. Но будет матч «Зенита» — боюсь, если все пойдут на него, то трибуны будут пустые. Посмотрим, как будет, это интересно. (Мария Никулашкина)