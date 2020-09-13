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Медведев оштрафован на 3 тысячи долларов за поведение в матче с Тимом

13 сентября 2020, 09:42
12 сентября. Нью-Йорк. Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
12 сентября. Нью-Йорк. Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
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Первая ракетка России Даниил Медведев был оштрафован на 3 тысячи долларов за поведение в первом сете полуфинала US Open против Доминика Тима, сообщает в Twittre журналист Рави Убха.

Медведев на брейк-пойнте у Тима допустил ошибку в первом ударе после приема. Он попросил повтор: судья на вышке отказал ему, потому что он якобы попросил его слишком поздно. Тогда Медведев пошел на половину корта Тима, чтобы показать след от мяча, — и получил за это предупреждение.

После этого Медведев стал спорить с супервайзером.

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