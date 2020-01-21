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Медведев обыграл Тиафо и вышел во второй раунд Australian Open

21 января 2020, 13:54
Даниил Медведев. Фото Australian Open
Даниил Медведев. Фото Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев в первом раунде Australian Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Россиянин сделал 13 эйсов, совершил 12 двойных ошибок и взял 9 брейк-пойнтов из 14.

Во втором раунде Медведев встретится с победителем пары Доминик Кепфер — Педро Мартинес.

В другом матче француз Гаэль Монфис обыграл представителя Тайваня Лу Еньсунь (6:1, 6:4, 6:2).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

Гаэль Монфис (Франция, 10) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:1, 6:4, 6:2

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