Медведев обыграл Изнера и принес России победу над США

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Джона Изнера со счетом 6:3, 6:1 в рамках матча группового турнира ATP Cup между Россией и США. Ранее Карен Хачанов победил Тэйлора Фритца. Таким образом, россияне еще до парной встречи одержали победу над американцами. Ранее Россия в группе D обыграла Италию.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Перт)

Россия — США

Даниил Медведев — Джон Изнер — 6:3, 6:1

Карен Хачанов — Тэйлор Фритц — 3:6, 7:5, 6:1