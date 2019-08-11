Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале, где может встретиться с Надалем

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира в Монреале (Канада) одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым – 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час и 24 минуты.

В финале Медведев сыграет с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) – Гаэль Монфис (Франция).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 8) - Карен Хачанов (Россия, 6) - 6:1, 7:6 (8:6)