Медведев обыграл Хаасе и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира АТР в Софии обыграл голландца Робина Хаасе - 5:7, 6:2, 6:2. В четвертьфинале он сыграет со словаком Мартином Клижаном, который победил Даниэля Брандса.
Также в четвертьфинал вышли испанец Фернандо Вердаско и венгр Мартон Фучович.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 524 340 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) - Робин Хаасе (Голландия) - 5:7, 6:2, 6:2
Мартин Клижан (Словакия) - Даниэль Брандс (Германия, Q) - 7:6(7:5), 6:4
Фернандо Вердаско (Испания, 6) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:1
Мартон Фучович (Венгрия) - Янник Маден (Германия, Q) - 7:6(7:3), 3:6, 6:4
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