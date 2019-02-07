19:03 7 февраля | Теннис — ATP

Медведев обыграл Хаасе и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

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Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира АТР в Софии обыграл голландца Робина Хаасе5:7, 6:2, 6:2. В четвертьфинале он сыграет со словаком Мартином Клижаном, который победил Даниэля Брандса.

Также в четвертьфинал вышли испанец Фернандо Вердаско и венгр Мартон Фучович.

София (Болгария) 

Турнир ATP Sofia Open 

Призовой фонд 524 340 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Даниил Медведев (Россия, 3) - Робин Хаасе (Голландия) - 5:7, 6:2, 6:2

Мартин Клижан (Словакия) - Даниэль Брандс (Германия, Q) - 7:6(7:5), 6:4

Фернандо Вердаско (Испания, 6) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) - Янник Маден (Германия, Q) - 7:6(7:3), 3:6, 6:4

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