Медведев объяснил свое поражение от 65-й ракетки мира на турнире во Франции

Финалист US Open-2019 россиянин Даниил Медведев после поражения от француза Жереми Шарди (6:4, 2:6, 4:6) во втором круге турнира в Париже (Франция) подвел итоги встречи.

23-летний Медведев впервые за шесть турниров не смог дойти до финала соревнований. 32-летний Шарди является 65-й ракеткой мира.

«На корте я не думал о своей победной серии, — приводит слова Медведева AFP. — Я просто боялся проиграть. Ненавижу проигрывать. Но также я знаю, как могу играть. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Несмотря на поражение, я расцениваю это как опыт. Жереми играл очень хорошо. Очень жаль, что я не смог победить, ведь у меня были шансы. Однако разница в том, что Шарди удалось использовать свои возможности, а мне нет».

Медведев впервые с Уимблдона не смог дойти до финала турнира