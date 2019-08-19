Медведев обратился к болельщикам после победы на турнире в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев, выигравший в Цинциннати первый турнир серии «Мастерс» в карьере, записал видеообращение к болельщикам. Даниил дебютирует в обновленном рейтинге ATP на пятой позиции.

— Всем привет. С чемпионского балкона снимаю, уже все почти разошлись. Это последнее видео, которое я делаю. Огромное спасибо вам всем за поддержку. Первый титул на «Мастерсе» — это что-то невероятное, но я буду продолжать работать, чтобы становиться только лучше.