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Медведев обратился к болельщикам после победы на турнире в Цинциннати

19 августа 2019, 07:04
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Россиянин Даниил Медведев, выигравший в Цинциннати первый турнир серии «Мастерс» в карьере, записал видеообращение к болельщикам. Даниил дебютирует в обновленном рейтинге ATP на пятой позиции.

— Всем привет. С чемпионского балкона снимаю, уже все почти разошлись. Это последнее видео, которое я делаю. Огромное спасибо вам всем за поддержку. Первый титул на «Мастерсе» — это что-то невероятное, но я буду продолжать работать, чтобы становиться только лучше.

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