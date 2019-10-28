Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что его не поздравляют с победами с таким же энтузиазмом, как раньше.

— Все больше людей узнают меня в России, Европе и Нью-Йорке. В Нью-Йорке мне все время приходилось носить толстовку с капюшоном, — цитирует Atptour Медведева. — Раньше я выигрывал турнир каждые четыре месяца. Каждый раз, когда вы выигрываете турнир Мастерс, все вас поздравляют, cейчас многие смеются и говорят: «Хорошо, мы больше не будем вас поздравлять, потому что мы будем делать это каждую неделю, и это просто утомительно. Просто шучу, но ничего особенно не изменилось.