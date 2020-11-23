Медведев — о победе в финале Итогового турнира ATP: «Три сета против великолепного игрока»
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале Итогового турнира ATP, где он обыграл австрийца Доминика Тима.
— Матч получился потрясающим, — приводит слова Медведева Eurosport. — Одна из лучших побед. Три сета против такого великолепного игрока. Поздравляю Тима с победами и тем, чего ты достиг в этом сезоне. Благодаря своей карьере ты точно уже в учебниках тенниса. Надеюсь, у нас еще будет много матчей в важных играх.
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