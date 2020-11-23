Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев — о критике в соцсетях: «Было очень смешно читать комментарии»

08:24
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относился к тому, что в личных сообщениях в социальных сетях ему писали, что он перестал прогрессировать. Медведев в воскресенье выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне.

— Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако. Сейчас с этой ситуацией с пандемией и перелетов особо нет, и много где карантин — отдыхать будут дома, — сказал Медведев ТАСС. — Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в «директ» соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать.

Могу пообещать, что тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10070413

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир