Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относился к тому, что в личных сообщениях в социальных сетях ему писали, что он перестал прогрессировать. Медведев в воскресенье выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне.

— Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако. Сейчас с этой ситуацией с пандемией и перелетов особо нет, и много где карантин — отдыхать будут дома, — сказал Медведев ТАСС. — Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в «директ» соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать.

Могу пообещать, что тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков.