Медведев не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в первом круге турнира в Роттердаме — 4:6, 3:6. Их матч продолжался 1 час 8 минут.

Во втором круге Поспишил сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вашек Поспишил (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:3