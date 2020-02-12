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Медведев не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме

12 февраля 2020, 22:55
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в первом круге турнира в Роттердаме — 4:6, 3:6. Их матч продолжался 1 час 8 минут.

Во втором круге Поспишил сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вашек Поспишил (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2020/

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