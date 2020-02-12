Медведев надеется сыграть на Олимпиаде под российским флагом

Первая ракетка России Даниил Медведев в интервью Marca выразил надежду, что ему удастся выступить на Олимпиаде в Токио под флагом страны. 9 декабря декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Санкции вступят в силу, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонит апелляцию российской стороны.

— Андрей Рублев выиграл два первых турнира года в Дохе и Аделаиде. Карен Хачанов побеждал на «Мастерс» и входил в десятку. Сможет ли ваше поколение сравниться с успехами Марата Сафина, Евгения Кафельникова и Михаила Южного?

— Надеюсь, мы сможем сравниться с ними, потому что это будет означать, что мы выиграли «Большой шлем» и медали Олимпиады. По меньшей мере, было бы хорошо, чтобы дети в России захотели играть в теннис благодаря нам. Мы каждый день бьемся за себя и за страну.

— Этим летом на Олимпиаде в Токио российские спортсмены вынуждены будут выступать под нейтральным флагом. Что вы думаете об этом?

— Мне грустно, ведь я теннисист, и каждую неделю меня проверяют все агентства в мире, все страны. Понимаю, что это было непростое решение, но я хотел бы сыграть в Японии под своим флагом. Осталось несколько месяцев, посмотрим, что произойдет в июле.