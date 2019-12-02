Медведев на пятом месте в рейтинге АТР, лидирует Надаль

Опубликована новая версия рейтинга АТР. Лидерство сохраняет испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — швейцарец Роджер Федерер

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой строчке. Его соотечественники Карен Хачанов и Андрей Рублев, соответственно, на 17-м и 23-м месте.

Рейтинг АТР от 2 декабря

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...

113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497...

214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233...