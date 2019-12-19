Медведев и Рублев остались без наград на ATP Awards

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подвела итоги года в рамках ежегодной премии от спортивной ассоциации ATP Awards.

В номинации «Возвращение года» победу одержал Энди Маррей. Также на награду претендовали Андрей Рублев, Жо-Вилфрид Цонга и Стэн Вавринка.

В номинации «Прогресс года» победу одержал итальянец Маттео Берреттини. Также на награду претендовали россиянин Даниил Медведев, Феликс Оге-Альяссим и Стефанос Циципас.

Премия Стефана Эдберга досталась Рафаэлю Надалю, премия Артура Эша — Кевину Андерсону.

Лучший новичок года — Янник Синнер.

Любимый игрок болельщиков — Роджер Федерер.