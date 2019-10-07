Медведев и Хачанов остались в топ-10 рейтинга ATP

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов остались на четвертом и девятом местах соответственно в рейтинге ATP.

Другой представитель России Андрей Рублев поднялся с 35-го на 33-е место.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Серб Новак Джокович возглавляет рейтинг — 10365 очков. Второй — испанец Рафаэль Надаль (9225), третий — швейцарец Роджер Федерер (7130).

Рейтинг АТР

Положение на 7 октября

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 10365 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630

8 (8). Кеи Нишикори (Япония) — 3040

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...

33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261

* - положение в предыдущем рейтинге