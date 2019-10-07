Медведев и Хачанов остались в топ-10 рейтинга ATP
Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов остались на четвертом и девятом местах соответственно в рейтинге ATP.
Другой представитель России Андрей Рублев поднялся с 35-го на 33-е место.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Серб Новак Джокович возглавляет рейтинг — 10365 очков. Второй — испанец Рафаэль Надаль (9225), третий — швейцарец Роджер Федерер (7130).
Рейтинг АТР
Положение на 7 октября
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 10365 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630
8 (8). Кеи Нишикори (Япония) — 3040
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945
10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...
33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261
* - положение в предыдущем рейтинге