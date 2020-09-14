Россиянин Даниил Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP. До него это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, сообщает пресс-служба оргиназации.

Соревнования должны пройти в Лондоне с 15 по 22 ноября. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить при пустых трибунах.

Медведев стал первым россиянином со времен Николая Давыденко (в 2009 году), который квалифицировался второй год подряд на Итоговый турнир ATP.