«Мастерс» в Майами не планируется переносить или отменять

Организаторы «мастерса» в Майами заявили, что не собираются отменять или переносить турнир. Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен турнир в Индиан-Уэллсе.

В официальном Twitter турнира организаторы утверждают, что внимательно следят за ситуацией с коронавирусом и консультируются с властями и экспертами.

Miami Open должен пройти с 23 марта по 5 апреля. Его общий призовой фонд составляет 8 761 725 долларов. Турнир в Индиан-Уэллсе был запланирован неделей раньше — с 11 по 22 марта.