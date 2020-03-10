«Мастерс» в Майами не планируется переносить или отменять
10 марта 2020, 00:38
Организаторы «мастерса» в Майами заявили, что не собираются отменять или переносить турнир. Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен турнир в Индиан-Уэллсе.
В официальном Twitter турнира организаторы утверждают, что внимательно следят за ситуацией с коронавирусом и консультируются с властями и экспертами.
Miami Open должен пройти с 23 марта по 5 апреля. Его общий призовой фонд составляет 8 761 725 долларов. Турнир в Индиан-Уэллсе был запланирован неделей раньше — с 11 по 22 марта.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020