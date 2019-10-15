Маррей вышел во второй круг турнира в Антверпене

Британец Энди Маррей обыграл бельгийца Киммера Коппеянса в матче первого круга турнира в Антверпене — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 45 минут. Во втором раунде Маррей встретится с победителем пары Пабло Куэвас — Уго Дельен.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Киммер Коппеянс (Бельгия, WC) — 6:4, 7:6 (7:4)

Уго Умбер (Франция) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:4, 7:5