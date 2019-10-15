Маррей вышел во второй круг турнира в Антверпене
15 октября 2019, 22:48
Британец Энди Маррей обыграл бельгийца Киммера Коппеянса в матче первого круга турнира в Антверпене — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 45 минут. Во втором раунде Маррей встретится с победителем пары Пабло Куэвас — Уго Дельен.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) — Киммер Коппеянс (Бельгия, WC) — 6:4, 7:6 (7:4)
Уго Умбер (Франция) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:4, 7:5
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